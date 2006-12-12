Третьяков пропонує повчитися у литовських депутатів

Асамблея Литовського Сейму та Верховної Ради України наголошують на необхідності подальшого розвитку двосторонньої співпраці.

Про це йдеться у заяві Президії Асамблеї Сейму Литовської Республіки і Верховної Ради України, підписаній сьогодні у Вільнюсі.

Як повідомляє сайт RAZOM, зазначену заяву в день п’ятнадцятої річниці встановлення дипломатичних відносин між Литвою і Україною, з української сторони підписав співголова Парламентської Асамблеї Олександр ТРЕТЬЯКОВ, а з литовської сторони - голова комітету Сейму Литовської Республіки Йонас ЯГМІНАС.

О.ТРЕТЬЯКОВ підкреслив цінність для України досвіду Литви в питанні вступу до ЄС. “Сьогодні український політикум спостерігає віртуозне вміння домовитись між меншістю і більшістю у Сеймі Литовської республіки. Це відбувається тому, що Литва в Європейському Союзі. У них немає суперечностей по головних питаннях. Вся необхідна законодавча база вже є”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ. Він також наголосив, що наступною метою парламентів буде налагодження роботи у форматі трьохсторонньої міжпарламентської Асамблеї Україна-Польща-Литва, а серед головних тем буде розвиток економічних стосунків трьох країн, в тому числі і в енергетичній сфері.

В свою чергу Й.ЯГМІНАС відзначив продуктивну дводенну роботу Президії і висловив впевненість, що у першому кварталі 2007р. ця робота буде продовжена.

У самій заяві серед іншого зазначається, що відносини між Україною і Литвою за 15 років стали динамічними, більш дружніми й економічно міцними і що інтеграція України в ЄС і НАТО є гарантією забезпечення безпеки й стабільності у всій Європі.