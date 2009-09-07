Експерт: говорити про відставку Стельмаха вже пізно

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що в сьогоднішній ситуації говорити про відставку голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА вже пізно, оскільки зараз необхідно активізувати жорсткіші заходи щодо фінансових спекулянтів.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі А.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо «погрози» Президента України Віктора ЮЩЕНКА відправити голову НБУ у відставку.

На думку експерта, зупинити «лавиноподібний процес штучної девальвації національної валюти» може лише активність правоохоронних органів.

У зв`язку з цим А.ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє про недостатню ефективність роботи правоохоронної системи, при тому, що, за його даними, «тіньова практика рефінансування триває, що також стимулює девальваційні процеси».

Експерт вважає, що тривалі шахрайські ігри банківської еліти, спрямовані на девальвацію гривні, в умовах потурання з боку команди Президента матимуть дуже плачевні наслідки як для розвитку демократії в країні, так і для економіки України загалом.

Перш за все, наголошує А.ГОЛОБУЦЬКИЙ, йдеться про підрив авторитету інституту влади в цілому і довіри населення до демократичних цінностей, соціально-економічних реформ у країні.

«Крім того, головний банк країни – НБУ – замість того, щоб демонструвати прозорість дій і стабільність, своїми валютними іграми ще більше посилює кризову ситуацію всього банківського сектору», - переконаний експерт.

За словами А.Голобуцького, про яку підтримку банківської системи й довіру до неї можна говорити, якщо, користуючись ситуацією і посиленням кризи, «групка банкіро-політиків» заробляє сотні мільйонів гривень, що відбувається «з мовчазної згоди Президента».