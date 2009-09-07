УНІАН потішив дітей

Народні депутати від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО, Едуард ЗЕЙНАЛОВ та Олександр ТРЕТЬЯКОВ подарували Кіровоградському дитячому будинку іграшки та спортивно-ігровий комплекс з гойдалками, гірками і каруселями.

Як передає кореспондент УНІАН, подарунки вихованцям закладу сьогодні вручила І.ГЕРАЩЕНКО від імені усіх спонсорів.

«Рік тому я побувала у Кіровоградському дитбудинку в особистих справах. Побачила, що простір цих дітей обмежений чотирма стінами і невеликим старим майданчиком. Тоді й народилась ідея зробити щось приємне для малюків. Агентство УНІАН допомогло зібрати багато мішків хороших іграшок, а народні депутати з НУ-НС підтримали цю акцію», - повідомила І.ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, сучасний майданчик допоможе дітям розвиватись не лише розумово, але й фізично. «Він зроблений з якісної натуральної деревини на замовлення в Україні», - підкреслила депутат.

Після вручення подарунків І.ГЕРАЩЕНКО, працівники дитбудинку і журналісти посадили березову алею на території закладу.

*** Кіровоградський будинок для дітей з ураженнями нервової системи побудований у 1980 році і розрахований на 160 місць. Зараз у закладі перебувають від 125 до 130 дітей віком від 5 місяців до 5 років. 40% вихованців – діти, які перебувають у закладі тимчасово за заявами батьків, 60% позбавлені батьківського піклування.