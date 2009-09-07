Ющенко примушує депутатів до самогубства?

Наполягати на саморозпуску Верховної Ради України - це примушувати до самогубства. Окрім того, у Конституції немає такої норми, як саморозпуск парламенту. Про це сьогодні в інтерв’ю Західній інформаційній корпорації повідомив народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Кирило КУЛИКОВ. Так він прокоментував заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який наполягає на саморозпуску парламенту.

«Якщо Президент каже про саморозпуск, але це не відбувається, то для мене, як для громадянина України та народного депутата, це сприймається дуже погано, тому що такі заяви ще раз завдають удару не по Віктору ЮЩЕНКУ, а по інституту президентства. Усі ці промови, які здійснює цей інститут, не мають ніякого значення, і ні на що не впливають. Це прикро, тому що зникає повага до такого інституту, як Президентство», – сказав нардеп.

К.КУЛИКОВ не вірить, що зараз яка-небудь з політичних сил вийде з правлячої коаліції. За його словами, питання щодо виходу із коаліції не обговорювалося ні у фракції НУНС, ні в БЮТ, ні в Блоці Литвина.

Він також зазначив, що створення нової більшості в сьогоднішніх умовах неможливе, тому що вже починається виборча кампанія, де всі матимуть свого кандидата. Тому, на думку К.КУЛИКОВА, об’єднуючі процеси в парламенті будуть уже після президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня в інтерв’ю телеканалу «Інтер» Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що наполягає на саморозпуску Верховної Ради.

За його словами, у Президента сьогодні немає підстав для розпуску парламенту. Він вкотре зазначив, що конфлікт у ВР, "який нині склався, лежить на плечах лідера коаліції і прем’єр-міністра України, а також тих політичних сил, які оголосили про створення коаліції більшості, якої немає". На думку Президента, вийти з цієї ситуації наразі можна двома шляхами. Перший з них, за словами В.ЮЩЕНКА, це саморозпуск Верховної Ради. «Це те, що відповідає чинній Конституції і ще до виборів могло б змінити цю ситуацію і привести до працездатного парламенту», - зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що непрацюючий парламент країні непотрібний, оскільки це «занадто дороге шоу, яке влаштували дві провідні політичні сили».

Також Президент зауважив, що другий варіант виходу з конфліктної ситуації - це вихід з правлячої коаліції будь-якої з політичних сил, що «наважиться взяти на себе відповідальність за ці ганебні процеси. які йдуть в українському парламенті».