Яценюк сьогодні сам роздавав листівки

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує високопосадовцям «спускатися з Печерських пагорбів і міністерських кабінетів та йти в люди».

Про це він сказав, роздаючи киянам «бойові листки» «Фронту змін», повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК сьогодні приєднався до активістів своєї громадської ініціативи і разом з ними роздавав листівки.

Він наголосив, що “для того, аби знати, що відбувається в країні, треба спускатися з Печерських пагорбів і міністерських кабінетів та просто їхати в люди”. За його словами, люди “говорять про те, що бідують”.

А.ЯЦЕНЮК, розмовляючи з киянами, наголосив на чотирьох напрямках, у яких треба розвиватися Україні: нова індустріалізація, промислове сільське господарство, здорова й освічена нація, боєздатна армія.

У бесіді з водієм трамвая, який скаржився, що транспортникам майже три місяці не платять зарплату, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що ці проблеми треба вирішувати “не за рахунок друкарського станка Нацбанку, а за рахунок розвитку власного виробництва і внутрішнього споживання”.

Як зазначають у прес-службі, несподіванкою стала зустріч із канадськими туристами, які спеціально підійшли до намету, щоб взяти інформаційну продукцію «Фронту змін». У бесіді з А.ЯЦЕНЮКОМ туристи сказали, що події в Україні дуже цікавлять їхніх співгромадян, при цьому не лише етнічних українців, а й багатьох інших представників цієї багатонаціональної держави.

Активісти «Фронту змін» підкреслюють, що для переважної більшості з них рішення приєднатися до ініціативи А.ЯЦЕНЮКА було продиктовано бажанням досягти реальних змін у житті суспільства і держави. Активістка Ірина ВОРОБЙОВА зазначила, що “Фронт змін” - це справа, “за яку, я вважаю, варто боротися».

Як зазначили у прес-службі “Фронту змін”, на сьогодні сформовано 482 осередки громадської ініціативи на обласному та районному рівнях, а активістами цієї організації стали вже понад 25 тисяч осіб.