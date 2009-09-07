Ющенко вважає Тимошенко «п’ятою колоною» Москви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО «п’ятою колоною» Москви і вважає її винною у тому, що люди розчарувались в ідеалах Майдану.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, про це глава держави сказав в інтерв’ю виданню «Der Spiegel».

«Подивіться лише на діяльність прем’єр-міністра та її поїздки до Москви. Коли я попереджаю про «п’яту колону», то я знаю, про що я говорю», - сказав Президент.

Він не погодився з думкою журналістів видання, що Захід стає все більш стриманим щодо питання членства України в НАТО, не тільки з огляду на Росію, але й з причини розчарування тим, що переможці Помаранчевої революції 2004 року – він та прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО – зіштовхнули Україну у конституційну кризу.

«Я абсолютно не поділяю Вашу оцінку. Я показав цій країні перспективу. Останні чотири роки щорічні показники зростання дорівнювали меншою мірою 7% ВВП – новизна для України. Національний бюджет зріс удвічі, мінімальна пенсія зросла, іноземні інвестиції збільшилися в п’ять разів. Покажіть мені іншу європейську країну з такими показниками. Хіба я не мушу ними пишатися?», - зауважив Президент.

Водночас, він зауважив, що проблеми в країні розпочалися після Помаранчевої революції. «Ми створили уряд і тоді виникли перші розбіжності. Ми сперечалися, яку політику, власне, ми хочемо проводити. Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО зупинила ринкові реформи і вдалася до адміністративних втручань: вона обмежила експорт зерна та олії, пояснюючи це прагненням подолати інфляцію, масивним імпортом м’яса вона зруйнувала минулого року існування десятків тисяч малих фермерських господарств, поголів’я худоби драматично впало. На місце ринкової конкуренції прийшли популізм та корупція», - сказав глава держави.

Також він розкритикував те, що в українському парламенті немає дієздатної більшості. «Прем’єр-міністр не може провести ані бюджет, ані закон, тому що просто немає жодної придатної спільної політичної концепції. Ані з питань членства в НАТО, ані в галузі зовнішньополітичних та економічних проблем. Прем’єр-міністр не хоче навіть промовити слово «НАТО»; демократичні цінності, до яких ми прагнули під час Помаранчевої революції, забуті. Політика популістів робить країну недієздатною, навіть якщо зараз багато хто їм аплодує. Утриматися при владі стало самоціллю. За будь-які ціну: шляхом зради, таємних домовленостей, шляхом путчів»,- сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО навіть «шукала союзників серед колишніх противників революції, щоб позбавити влади Президента». «Депутатів парламентської фракції моєї партії купили, щоб забезпечити посаду прем’єр-міністрові», - додав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на репліку: «Проблемою є лише те, що згідно з опитуваннями Юлія ТИМОШЕНКО має підтримку до 30%, у той час як Ваш рейтинг у найкращому разі знаходиться між 6 та 8%. Ви – сторона, яка найбільше програє у київських боях за владу», В.ЮЩЕНКО порадив не називати подібних цифр. «От тільки не треба таких цифр!», - сказав він.