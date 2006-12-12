Погода на 13-17 грудня

13 грудня на території України буде хмарно. У західних та північних областях пройде невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у східній та південній частині туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів до 6° тепла, вдень 2-7°, в Криму до 9° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

14-15 грудня утримається хмарна погода з проясненнями. 14 грудня в Україні, крім східної частини, невеликі, в Криму помірні опади; 15 грудня переважно без опадів, лише у північних областях очікуються невеликі опади. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла, у східних областях та на Закарпатті 0-5° тепла, 15 грудня у південній частині 5-10° тепла.

16-17 грудня - без істотних опадів, лише 16 грудня на півночі Лівобережжя місцями невеликі опади. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів до 7° тепла, на Прикарпатті 0-4° морозу; вдень 2-8° тепла, у південній частині до 11°.

У м.Києві та області 13 грудня буде хмарно, без істотних опадів, лише вранці пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°; по області вночі 0-4° тепла, вдень 2-7°.

14-15 грудня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

16-17 грудня - без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.