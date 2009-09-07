Пам'ятник жертвам Голокосту відкрили в Ужгороді

Сьогодні в Ужгороді відкрили памятник жертвам Голокосту.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник встановлено на території єврейського кладовища. Пам’ятник являє собою дві з’єднані мармурові плити, між якими горить свічка. Монумент спорудили за кошти благодійників.

Як повідомив на церемонії головний рабин Ужгорода та Закарпаття Менахем МЕНДЕЛЬ, це перше масове поховання жертв Голокосту, виявлене в Закарпатській області. «Шість років ми працювали над пошуком такого поховання, бо були свідчення очевидців. Зрештою, знайшли місце і підтвердження – записи в угорських письмових джерелах», - уточнив він.

За його словами, саме закарпатські євреї першими в Україні постраждали під час Другої світової війни. Нинішнє Закарпаття на той час перебувало у складі хортистської Угорщини, яка виступила на боці фашистської Німеччини, то першими саме закарпатських євреїв забрали у гетто.

За словами М.МЕНДЕЛЯ, лише у гетто в Ужгороді були зібрані понад 17 тисяч євреїв, які півтора-два місяці без їжі, води та санітарних умов жили на території цегельного заводу. Саме там чимало євреїв загинуло, і понад 200 з них таємно поховав ужородець, який не був євреєм. Саме це поховання, за словами головного рабина Закарпаття, і виявлене.