Аутсайдери виборів розкажуть як їм ведеться у суді
17:03, 16 квітня 2006Політика
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14-00 - Відбудеться прес-конференція представників політичних сил, що вимагають перерахунку голосів по виборах до Верховної та місцевих рад.
У прес-конференції візьмуть участь: від партії «Віче» Інна Богословська, від блоку Литвина Олег Зарубінський, від блоку НДП Людмила Супрун, від блоку Юрія Кармазина Юрій Кармазін, від партії «Нова сила» Юрій Збітнєв .
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