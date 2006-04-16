Аутсайдери виборів розкажуть як їм ведеться у суді

14-00 - Відбудеться прес-конференція представників політичних сил, що вимагають перерахунку голосів по виборах до Верховної та місцевих рад.

У прес-конференції візьмуть участь: від партії «Віче» Інна Богословська, від блоку Литвина Олег Зарубінський, від блоку НДП Людмила Супрун, від блоку Юрія Кармазина Юрій Кармазін, від партії «Нова сила» Юрій Збітнєв .