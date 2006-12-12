Янукович хоче зробити Шуфрича міністром

У Верховної Раді за поданням прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА сьогодні зареєстровано проект постанови про призначення Нестора ШУФРИЧА на посаду міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відповідний проект постанови розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом від 15 вересня призначив колишнього міністра з питань МНС Віктора БАЛОГУ главою Секретаріату Президента України. З того часу посада міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи залишалася вакантною.

Н.ШУФРИЧ в данное время является депутатом Верховной Рады АР Крым.