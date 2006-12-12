ВР призначила Шуфрича міністром з питань надзвичайних ситуацій

Верховна Рада України призначила Нестора ШУФРИЧА міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосувало 249 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Виступаючи у парламенті, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що Н.ШУФРИЧ «має достатній досвід роботи», щоб працювати на посаді міністра з питань надзвичайних ситуацій.

За його словами, під час роботи в парламенті Н.ШУФРИЧ працював у різних комітетах, в тому числі в комітеті з питань бюджету. «Дає нам всі підстави на те, що це людина досвідчена», - наголосив прем’єр.

Він зазначив, що «в нас що, не було прикладів, коли народні депутати ішли на досить відповідальні посади, займали ці посади і показували високий рівень роботи і показують», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання народного депутата України Олега ЛЯШКА (фракція БЮТ), чим керувався прем`єр-міністром, пропонуючи кандидатуру Н.ШУФРИЧА на дану посаду, оскільки всі добре знають його політичне минуле.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ця кандидатура була підтримана радою антикризової коаліції. «Це рішення колегіальне», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Н.ШУФРИЧ народився 29 грудня 1966 року. Закінчив Ужгородський державний університет, за фахом - історик.

Обирався народним депутатом України 3-го и 4-го скликань.

Нині Н.ШУФРИЧ є депутатом Верховної Ради Криму. До ВР автономії пройшов за списками опозиційного блоку "Не так!" як член Соціал-демократичної парті України (об’єднаної).