Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував Указ про призначення трьох членів Вищої ради юстиції.

Указ “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 20 вересня 2006 року № 760” оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Указом було призначено Олега БАЧУНА – голову окружного адміністративного суду міста Києва; Івана ПИЖИКА – начальника відділу міжнародного співробітництва та зв`язків з органами державної влади та управління секретаріату Вищої ради юстиції; Антона ЧЕРНУШЕНКА – голову апеляційного суду міста Києва.