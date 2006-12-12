Ющенко скасував Указ про призначення трьох членів Вищої ради юстиції
16:32, 12 грудня 2006Політика
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Підтвердження - на сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував Указ про призначення трьох членів Вищої ради юстиції.
Указ “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 20 вересня 2006 року № 760” оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Указом було призначено Олега БАЧУНА – голову окружного адміністративного суду міста Києва; Івана ПИЖИКА – начальника відділу міжнародного співробітництва та зв`язків з органами державної влади та управління секретаріату Вищої ради юстиції; Антона ЧЕРНУШЕНКА – голову апеляційного суду міста Києва.
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