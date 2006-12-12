Коаліція не брала до уваги біографію Шуфрича

Нестор ШУФРИЧ, який призначений Верховною Радою України на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій, «відомий політик, людина, яка має тверду позицію, людина, яка довела своїми справами, що може працювати в команді».

Як передає кореспондент УНІАН, так в інтерв’ю журналістам заступник керівника фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ прокоментував сьогоднішнє призначення Н.ШУФРИЧА міністром.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, Н.ШУФРИЧ «близький до нас (йдеться про Партію регіонів – УНІАН) за політичною позицією».

Є.КУШНАРЬОВ також сказав, що фракція віддала свою квоту на цю посаду на прохання прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і він сподівається, що «нам жалкувати з цього приводу не доведеться».

За словами Є.КУШНАРЬОВА, в Україні дедалі більше міністрами стають політичні фігури і люди, які на ці посади призначаються, «зовсім необов’язково повинні мати в своїй біографії якісь відповідні записи, які раніше вважалися обов’язковими» (йдеться про відповідну професійну освіту чи роботу у відповідній галузі).

Він зазначив, що це призначення не обговорювалося з СДПУ(о) і ніяких «міжпартійних угод з приводу призначення Н.ШУФРИЧА не підписувалося».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР призначила Н.ШУФРИЧА міністром з питань надзвичайних ситуацій на у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.