”Велика Україна” дасть прес-конференцію в УНІАН
17:34, 12 грудня 2006Політика
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“Велика Україна” представляє юридичні підстави для проведення референдуму з питання дострокового припинення повноважень Київської міської ради та її голови – Леоніда Черновецького
13 грудня о 13.00 в приміщенні УНІАН відбудеться прес-конференція з представниками Політичної партії “Велика Україна” та незалежними громадськими експертами, які представлять юридично обґрунтовані підстави для ініціювання проведення референдуму з питання дострокового припинення повноважень Київської міської ради та її голови – Леоніда Черновецького.
Відділ по зв`язках із громадськістю
Політичної партії “Велика Україна”
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