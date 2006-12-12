”Велика Україна” дасть прес-конференцію в УНІАН

“Велика Україна” представляє юридичні підстави для проведення референдуму з питання дострокового припинення повноважень Київської міської ради та її голови – Леоніда Черновецького

13 грудня о 13.00 в приміщенні УНІАН відбудеться прес-конференція з представниками Політичної партії “Велика Україна” та незалежними громадськими експертами, які представлять юридично обґрунтовані підстави для ініціювання проведення референдуму з питання дострокового припинення повноважень Київської міської ради та її голови – Леоніда Черновецького.

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