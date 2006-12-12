Черновецький: show must go on

Більшість депутатів у Київській міській раді, що підтримує мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на засіданні погоджувальної ради не підтримала жодної пропозиції опозиційних фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО під час брифінгу у Київраді.

«Більшість не просто не підтримала, а вона відхилила все без виключення», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, прозвучав коментар мера про те, що якщо зараз виключити з порядку денного сесії всі земельні питання, то практично розвалиться ця більшість.

Вона поінформувала, що протягом більш як двох годин тривали переговори між опозицією та більшістю. Відбулися дві зустрічі: одна в рамках мер – секретар Київради – представники опозиційних фракцій, друга - у форматі спілкування мера з більшістю, і окремо консультації Ю.ТИМОШЕНКО з депутатами опозиційних фракцій.

За інформацією лідера БЮТ, під час першої зустрічі з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ було узгоджено низку питань за вимогами БЮТ. Тобто було прийнято рішення, що мер з більшістю проведе консультацію щодо: не відміни тарифів, введених з 1 грудня, а зменшення їх удвічі; щодо проекту рішення фракція БЮТ про запровадження у столиці аукціонів на оренду комунального майна та продажу землі; щодо проектів рішень про скасування попередніх рішень Київради про створення комунальних підприємств «Жуків острів» та «Труханів острів».

Водночас, як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, після того як більшість заявила, що відхиляє всі пропозиції, озвучені під час попередніх домовленостей з мером, була спроба знайти компромісне рішення. Тобто, пропонувалося створити три робочі групи: по тарифам, по торгівлі землею та по комунальній власності і на тиждень відкласти розгляд всіх цих питань на наступну сесію. Але такий варіант, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не підтримало. За словами лідера БЮТ, в Київраді її вразило те, що тут «процвітає не просто кумівство, а незрозуміло хто взагалі править Київрадою». Зокрема, на погоджувальній раді були присутні депутати Київради – син мера, зять, брат дружини мера, батько зятя. «І, до речі, саме ці люди, а не мер, правили ситуацією в Київській міській раді», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мені здається, в Київраді і, власне, в мерії склалась надзвичайно ризикована для Києва ситуація», - підкреслила лідер БЮТ. За її словами, фракція не залишить це поза увагою і звертатиметься до судових інстанцій. Зокрема, звернення стосуватиметься оскарження рішення Київради по комунальному банку «Хрещатик», по незаконному виділенню земель, щодо оскарження сесій Київради, які велися з порушенням регламенту.

Крім того, за інформацією Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ має намір звернутися до суду і щодо практики роздачі від імені мера продуктів киянам, яка нібито зараз відновлена. «Якщо є такий підкуп виборців - ми будемо оскаржувати законність обрання такого мера», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що фракція БЮТ звернеться до всіх народних депутатів з вимогою вирішити питання про проведення у Києві референдуму щодо висловлення недовіри меру та Київраді. Крім того, у Верховній Раді України БЮТ наполягатиме на прийнятті закону про виключно аукціонний продаж сільськогосподарських земель і про аукціонну передачу в оренду комунальної власності. «Ми вважаємо, що дострокові вибори і у Верховній Раді, і у Київраді були б доцільними», - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляють Українські новини, Черновецький, у свою чергу, сказав журналістам, що між опозицією і більшістю є одна проблема – фізичний тиск з боку опозиції, яка більшість категорично не влаштовує. Про це він заявив на імпровізованій прес-конференції, на якій також була присутня Юлія Тимошенко.

Також мер додав, що більшість підтримує опозицію у вимозі вдосконалити нормативні документи з продажу і оренди землі і іншого комунального майна.

Черновецький додав, що був готовий протягом тижня працювати з опозицією над загальними документами, проте він не приймає вирішення київських проблем з боку.

«Сесія триватиме! Все, що тут відбувається – це кримінально, це недобре», – заявив Черновецький.

В кінці свого виступу Черновецький почав звинувачувати Юлію Тимошенко в організації бійок у Київраді.

Після цього мер викрикнув услід Тимошенко: "Ви злодійка!" і заявив, що вона разом з екс-прем`єр-міністром Павлом Лазаренком пограбувала державу на 2,5 млрд. доларів.