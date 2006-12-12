Порошенко: Наша Україна голосуватиме за бюджет, якщо...

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО не виключає, що «Наша Україна» голосуватиме за ухвалення закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами депутата, такий варіант розвитку подій можливий у тому випадку, коли будуть враховані подані Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ зауваження до бюджету-2007.

Зокрема, за словами П.ПОРОШЕНКА, на задоволення вимоги щодо збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, необхідно 2 млрд. грн. Депутат вважає, що ці кошти можуть бути перенаправлені з інших видаткових статей бюджету, таких як виділення коштів на ремонти аеропортів, на створення недержавного пенсійного фонду для держслужбовців, а також зменшення суми видатків на житлово-комунальне господарство на 1 млрд. грн.

Свою позицію щодо зменшення статті видатків на ЖКГ П.ПОРОШЕНКО пояснює тим, що система їх розподілу є непрозорою і детально не виписана.

Крім цього, П.ПОРОШЕНКО зазначив, що «Наша Україна» в жодному разі не братиме участі у голосуванні за подолання вето Президента на закон бюджет-2007.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент України Віктор ЮЩЕНКО відправив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями. Зокрема, у пропозиціях вказується, що у прийнятому ВР бюджеті пропонується затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2007 року – 380 грн., з 1 квітня 2007 року – 387 грн., з 1 жовтня 2007 року – 395 грн. І це у той час, коли, за попередніми розрахунками, розмір прожиткового мінімум для цієї соціальної групи на 1 жовтня 2006 року становив 381 грн., на 1 листопада – майже 391 грн., а прогнозний показник на 1 січня 2007 року становить 406,6 грн.

Президент пропонує збільшити прожитковий мінімум для цієї категорії громадян.