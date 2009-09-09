Верховна Рада сьогодні продовжить «працювати»
За вчорашній день спікер не заплатив
Верховна Рада продовжить сьогодні працювати. Не надто охоче, бо за вчорашній безрезультатний сесійний день спікер не заплатив. Володимир Литвин вважає, що депутатів потроху втягує до передвиборчого виру, а це не входить у службові обов’язки законодавців.
Нагадаємо, вчорашній день був однаково невдалим і для коаліції, і для опозиції. Бютівці не змогли проштовхнути підвищення акцизів на алкоголь, тютюн та пальне. Зароблені таким чином 6 мільярдів уряд планував витратити на підвищення зарплат. Нічого не вийшло і з відфутболенням від Євро-2012 10 мільярдів гривень на користь бідних.
Опозиція провалила голосування за усі соціальні законопроекти, наполягаючи на власному баченні народного щастя. У Житомирі напередодні Віктор Янукович заявив, що його політична сила не дасть працювати Раді доти, доки парламент не розгляне підвищення соціальних стандартів: пенсій, допомоги багатодітним родинам та дітям-сиротам.