Черновецький не зміг домовитися з Тимошенко

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не зміг домовитися з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО через силові методи опозиційних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час прес-конференції після проведених переговорів з БЮТ, «Нашою Україною», фракцією Блоку Віталія Кличка в Київраді.

«З`ясувалося наступне: перша проблема, з якою категорично не згодна більшість і фізичне протистояння. Фізичне протистояння є протизаконним, і воно мені не подобається», - сказав мер.

За його словами, на початку переговорів з Ю.ТИМОШЕНКО вони були близькі до домовленостей, і у них було багато спільних тем. Ці теми стосувалися і комунальних тарифів.

«Тут просто непоінформованість голови БЮТ по те, що за вказівкою Президента України тарифи були понижені рівно так, як ставилося питання (у заяві Президента)», - пояснив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, за його словами, з Ю.ТИМОШЕНО у них були спільні позиції і щодо необхідності вдосконалення багатьох нормативних документів, прийнятих Київрадою. Зокрема, оренди і продажу землі, а також об`єктів комунальної власності.

Але, як підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, були дві принципово різні позиції. «Я прийшла, і все буде по-моєму. Я хочу все знати, - озвучив він позицію Ю.ТИМОШЕНКО. - Я не проти цього. Але я запропонував разом з більшістю позицію іншу».

За словами мера, було запропоновано створити комісію з вивчення тарифів, роздати всім депутатам проекти, запропоновані БЮТ і більшістю, і протягом тижня проводити консультації і допрацьовувати документ.

«Якщо тільки я зараз піду на поводу у силового варіанту вирішення суперечки - ці питання будуть самими лідером фракції не сприйняті», - пояснив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також підкреслив, що проти втручання у вирішення проблем Києва не депутатів Київради. «Я категорично не приймаю вирішення київських проблем з боку, тому що їх повинні вирішувати депутати Київради. А якщо знаходяться благородні люди, які хочуть в них вникати, я готовий давати із цього приводу повну інформацію», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також підкреслив, що він з Ю.ТИМОШЕНКО є «принципово різними людьми, щодо керівництва людьми». «Я приймаю тільки дорадчий підхід. Ю.ТИМОШЕНКО прихильник твердих, жорстких заходів, які я не приймаю», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши, що за час свого перебування на посту Київського міського голови і голови Київради «не влаштував жодної бійки».

Як повідомляв УНІАН, за підсумками переговорів Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що більшість депутатів у Київській міській раді, яка підтримує мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на засіданні погоджувальної ради не підтримала жодної пропозиції опозиційних фракцій.

Сьогодні в Київраді народні депутати з «Нашої України» і БЮТ блокували роботу сесії з вимогою відмінити необгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги; встановити прозорі процедури передачі в оренду комунального майна або продажу землі; повернути банк “Хрещатик” Києву; відмінити рішення про створення комунальних підприємств “Жуків острів”, “Труханів острів” і заслухати інформацію прокурора щодо кримінальних справ проти тих осіб, які 7 грудня на засіданні сесії побили двох депутатів Київради.