Янукович озвучив ультиматум

Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Верховна Рада не працюватиме доти, поки не ухвалить рішення щодо підвищення соціальних стандартів для населення.

Як повідомляє прес-служба партії, про це він заявив учора під час прямого ефіру на Житомирській обласній телерадіокомпанії.

«Якщо не буде підвищено соціальні стандарти для пенсіонерів, дітей-сиріт і багатодітних сімей, Рада не працюватиме», - сказав він, нагадавши, що Партія регіонів пропонує розв’язати це питання у два етапи. Зокрема, йдеться і про підвищення мінімального рівня заробітної плати.

Відповідаючи на запитання про джерела фінансування підвищення соціальних стандартів, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що регіонали вимагають від уряду відзвітувати про використання коштів державного бюджету у поточному році і про розподіл коштів Міжнародного валютного фонду.

«І ми не дамо нинішньому уряду за рахунок цих коштів, які сьогодні нагромаджені на рахунках казначейства, вести передвиборну кампанію, знову одурювати людей, і такою ціною йти до влади», - підкреслив він.