Янукович озвучив ультиматум
"ВР не працюватиме"
Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Верховна Рада не працюватиме доти, поки не ухвалить рішення щодо підвищення соціальних стандартів для населення.
Як повідомляє прес-служба партії, про це він заявив учора під час прямого ефіру на Житомирській обласній телерадіокомпанії.
«Якщо не буде підвищено соціальні стандарти для пенсіонерів, дітей-сиріт і багатодітних сімей, Рада не працюватиме», - сказав він, нагадавши, що Партія регіонів пропонує розв’язати це питання у два етапи. Зокрема, йдеться і про підвищення мінімального рівня заробітної плати.
Відповідаючи на запитання про джерела фінансування підвищення соціальних стандартів, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що регіонали вимагають від уряду відзвітувати про використання коштів державного бюджету у поточному році і про розподіл коштів Міжнародного валютного фонду.
«І ми не дамо нинішньому уряду за рахунок цих коштів, які сьогодні нагромаджені на рахунках казначейства, вести передвиборну кампанію, знову одурювати людей, і такою ціною йти до влади», - підкреслив він.