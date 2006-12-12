Партія регіонів розколюється по частинах світу

Фракція Партії регіонів у Херсонській міській раді розкололося на дві частини.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні на сесії Херсонської міської ради керівник фракції Партії регіонів Світлана КОРНІЛОВА повідомила, що з фракції вийшли 7 членів і в міськраді створено нове «депутатське об’єднання» - «Південний регіон».

За словами голови фракції БЮТ Віталія БОГДАНОВА, до складу нового об’єднання увійшли два депутати від фракції БЮТ, які були виключені з фракції через не підтримку позиції фракції при голосуванні по питанню земельних аукціонів. Тобто загалом в новому об’єднані – 9 депутатів. На чолі нового депутатського формування став «регіонал» – В’ячеслав СИГАНЕВИЧ.

Мотиви новоствореної фракції її представниками не коментувалися.