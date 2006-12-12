У будинку Київради зростає протистояння

За рішенням 42 депутатів Київради планерне засідання сесії перенесено на 14 грудня. Про це повідомив сьогодні голова регламентної комісії Київради Юрій ДМИТРУК.

Він оголосив журналістам заяву регламентної комісії, в якій зазначається, що станом на 18.35 пленарне засідання сесії не проводилося.

Згідно із статтею 23.10 регламенту, засідання проводяться з 10 до 18 год., щоб продовжити пленарне засідання, необхідно проголосувати. Головуючий та секретар Київради не робили заяв щодо продовження, чи перенесення пленарного засідання.

В сесійній залі система «Рада» не працює, зазначив Ю.ДМИТРУК, тому депутати змушені були голосувати про перенесення пленарного засідання індивідуально кожен своїм підписом. Оскільки це процедурне питання, для прийняття якого необхідно 40 голосів, рішення про перенесення було прийнято, оскільки документ підписали 42 депутати.

Ю.ДМИТРУК повідомив, що в нього є інформація, що на 10-му поверсі мерії зібралась частина депутатів Київради для проведення зборів.

В будинку Київради ліфти відключені, в одному з ліфті навіть застрягла людина, але працівники ліфтової служби сказали, що не можуть включити ліфти поки не закінчаться збори депутатів.

Крім того, двері на 10-й поверх забарикадовані і жоден з працівників мерії, а також депутати, які перебувають на 4-му поверсі, не можуть потрапити на збори.

«Ми вважаємо це засідання (збори) нелегітимним, тому що в будь-якому випадку кожного депутата повинні були попередити, що засідання сесії переноситься в інше приміщення. Ніхто цього не зробив», - сказав Ю.ДМИТРУК.

Він також додав, що всі рішення, які будуть там прийняті, будуть оскаржені в суді та скасовані.

Член регламентної комісії, депутат Київради від БЮТ Сергій ПІДГОРНИЙ додав до цього, що дата і місце проведення пленарного засідання визначаються розпорядженнями міського голови. Згідно з цим розпорядженням, засідання мають відбуватися в сесійній залі на 4-му поверсі.

«Тому це грубе порушення регламенту та прав 42 депутатів, які зараз перебувають в сесійній залі і не допускаються на засідання. Це є узурпація влади кланом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - сказав він.

Він також повідомив, що зараз в приміщенні КМДА, за неофіційною інформацією, перебувають близько 30 народних депутатів від Партії регіонів. Він особисто бачив близько 10, які були близько 18 год. на другому поверсі КМДА біля колонної зали.

За чутками, команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО спочатку планувала організувати своє засідання, саме у колонній залі на 2-му поверсі.

Депутати з сесійної зали не розходяться. Там також присутні народні депутати від БЮТ та "Нашої України". Блокування трибуни та президії триває.