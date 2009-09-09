Тимошенко нагородила Кужель

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вручила Почесні грамоти та Подяки Кабінету міністрів підприємцям та представникам органів виконавчої влади, в компетенції яких знаходиться унормування підприємницької діяльності та створення сприятливого інвестиційного клімату.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження відбулася сьогодні перед початком засідання Кабінету міністрів.

Зокрема, Почесну грамоту та відзнаку Кабінету міністрів отримала голова Державного комітету з питань регулятивної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ, а голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Оксана ПРОДАН – Подяку Кабінету міністрів. Нагороди також отримали декілька підприємців з міста Вишневого Київської області, Києва та з Білої Церкви Київської області.

«Я можу сказати, що левова частка у боротьбі з кризою - у руках підприємців нашої країни, у тих, хто тримає свої колективи, хто не звільняє людей, хто намагається стабілізувати заробітні плати, хто намагається будь-якою ціною зберегти ринки збуту для своєї продукції, хто намагається саме в кризу переоснастити своє підприємство, понизити собівартість, вписатися у світові ціни та світові стандарти. Це ті люди, які тримають на своїх плечах економіку України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, вручаючи вищі урядові нагороди з нагоди Дня підприємця, який відзначався у неділю, 6 вересня.

Прем’єр-міністр повідомила, що сьогодні на засіданні уряду за результатами проведеної напередодні «гарячої» телефонної лінії з підприємцями планується ухвалити 28 рішень, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності.