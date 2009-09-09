На Майдані Незалежності - мітинг

Близько 2 тис. представників профспілок проводять мітинг на Майдані Незалежності в Києві, вимагаючи від уряду покращити соціальну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, люди, які зібрались на Майдані, тримають прапори Національного Форуму профспілок України та державні прапори України. Також вони виступають з численними гаслами, серед яких: «Не виправдовуйте злочини кризою», «Віддайте наші зарплати», «Піднімайте зарплати, а не ціни» та інші.

Зараз на Майдані тривають виступи представників профспілок з різних регіонів України. Близько 12-ї год. мітингувальники планують пройти до Кабінету міністрів і передати свої вимоги урядовцям.