Долар на міжбанку валиться

На міжбанку торги доларом на 12:00 проходили на рівні 8,4220/8,4680 грн./дол.

Київ. 9 вересня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,6225/8,6765 грн./дол., на 12:00 ціни обвалилися – 8,4220/8,4680 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2761/0,2783 грн./рубль, на 12:00 ціни впали до 0,2695/0,2814 грн./рубль. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 31,1845 рублів за долар (-0,1255).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4481/1,4483 дол./євро, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,4860/12,5520 грн./євро, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз – 12,1860/12,2430 грн./євро.