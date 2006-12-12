На Харківщині перевірять обгрунтованість нових комунальних тарифів

В Харківській області пройде перевірка обгрунтованості нових тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за розпорядженням голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА з цією метою в області створено спеціальну робочу групу. Перевірка, яка має завершитися до кінця року, проводитиметься в усіх населених пунктах, де комунальні послуги надаються централізовано.

Таке доручення облдержадміністрації дали Кабінет Міністрів та Міністерство економіки України, повідомили у прес-службі. Робочу групу очолив заступник голови облдержадміністрації Ярослав ЮЩЕНКО. До її складу також увійшли представники Держінспекції з контролю за цінами, Антимонопольного комітету, КРУ, керівники головних управлінь та управлінь облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, тарифи на послуги ЖКГ були, зокрема, у Харкові підвищені восени цього року майже втричі. Це викликало у місті акції протесту, а Об’єднання профспілок Харківської області та деякі політичні сили та громадські організації заявили про необхідність відставки Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, який перед виборами обіцяв знизити тарифи. Громадська організація «Міський дозор» оголосила кампанію за відставку мера і останнім часом створює ініціативні групи для збору підписів за проведення референдуму.