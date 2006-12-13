Шкіль: Медведчук скоро повернеться

«Нічого дивного, що «антикризовики» знову призначили на керівну посаду в країні «есдека», адже ми пам`ятаємо, що саме СДПУ(о) підтримувала Віктора Януковича на президентських виборах. Окрім цього, вчорашнє призначення міністра МНС може також означати вірогідне повернення до влади Віктора Медведчука, ставлеником якого свого часу був саме Шуфрич», - так прокоментував призначення Нестора Шуфрича розділом МНС України народний депутат України від БЮТ Андрій Шкіль.

Нардеп не сказав, на яку конкретно посаду міг би претендувати Віктор Медведчук. «Це залежить суто від антикризової коаліції. Але, однозначно, на високу посаду», – відзначив Андрій Шкіль.

Крім того, нардеп переконаний, що скоро ми станемо свідками відвертої боротьби Нестора Шуфрича з його давнім опонентом Віктором Балогою. «Голова президентського секретаріату є відкритим опонентом призначеного міністра МНС», – вважає він.

Обком