Янукович про Шуфрича: людина імпульсивна, з холодним розумом

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ представив у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи нового керівника Нестора ШУФРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що це рішення (призначення на посаду) не було випадковим. «ШУФРИЧ – людина рішуча, імпульсивна, з холодним розумом, яка здатна ефективно реагувати на будь-які обставини, що трапляються у нашій країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, він хоче побажати Н.ШУФРИЧУ, щоб його кроки на новій посаді були зваженими. Прем’єр висловив сподівання, що «законодавчий досвід ШУФРИЧА дозволить йому реформувати МНС з урахуванням усіх сучасних вимог".

У свою чергу Н.ШУФРИЧ висловив вдячність за довіру і запевнив, що МНС під його керівництвом зробить усе, щоб запобігти техногенним катастрофам і природним катаклізмам.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Верховна Рада 249-ма голосами призначила Н.ШУФРИЧА міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.