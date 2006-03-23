Ніхто не може претендувати на місце прем’єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що в післявиборчій ситуації жодна політична сила не може претендувати на висунення прем’єра, і що це питання коаліції. Про це він заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу «1+1».

Зокрема, відповідаючи на запитання, якщо БЮТ на виборах набере більше голосів, ніж “Наша Україна”, і матиме право висувати кандидатуру прем’єра, то чи припускає він коаліцію між цими силами в такому випадку, В.ЮЩЕНКО заявив: “Формально право на прем’єра найбільше має та політична сила, яка отримала більшу підтримку виборців. Але, скоріше за все, в ситуації, яка є сьогодні і очікується після виборів, - що жодна політична сила не може претендувати на якесь виключення”.

На думку Президента, пошук коаліції навколо загальнонаціональних принципів і цілей стане першим викликом для депутатів нового парламенту. “І вже в рамках коаліції - я хочу підкреслити, буде реалізовуватися право сил коаліції висувати кандидатуру прем’єра, членів уряду, працювати з Президентом і таке інше”, - сказав він.