Янукович зажадав від Шуфрича антикризових стосунків із Гриценком

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ бажає Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи не допускати катастроф, подібних до новобогданівської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, представляючи сьогодні у МНС нового керівника відомства Нестора ШУФРИЧА.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідна координація діяльності МНС з іншими органами центральної влади, а новий міністр має працювати над подальшим удосконаленням роботи міністерства.

Як сказав прем’єр, одним із першочергових завдань МНС має бути активізація роботи по знищенню вибухонебезпечних предметів. За словами прем’єра, необхідно зробити так, аби ніколи не повторилася катастрофа, подібна до подій під Новобогданівкою Запорізької області.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ закликав Н.ШУФРИЧА разом з міністром оборони Анатолієм ГРИЦЕНКОМ «відпрацювати таку модель стосунків, яка б не допускала подібних випадків».