Бюджетні пропозиції Ющенка Янукович називає популістськими

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає популістськими бюджетні пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що надійшли в уряд разом із рішенням про ветування закону про державний бюджет на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Нам пропонується на папері знайти 10 мільярдів гривень. Як ми всі добре знаємо і знає кожен громадянин, гроші з неба не падають, їх потрібно заробити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр вважає пропозиції В.ЮЩЕНКА аналогічними пропозиціям при ухваленні бюджету на 2005 рік. «Такий приклад був у 2005 році, коли перенавантажували бюджет, і це було зроблено свідомо популістськими заходами, коли непрямі податки перевищили всі межі», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогоднішній уряд вимушений долати наслідки 2005 року. «Тому й 2006 рік був таким горбатим, таким його зробили. Ми всі мріємо, як покращили соціальні показники і підвищити рівень життя громадян, але ми повинні не мріяти, а працювати», - підкреслив він.

Прем`єр-міністр переконаний, що ефективність діяльності уряду залежатиме від рівня економічного зростання та реалізації реформ. «Популізму не буде, хто б нас не штовхав до цього кроку. Ми в спокійній обстановці повинні перейти до діалогу з парламентом. Наступного тижня, я сподіваюся, відбудеться зустріч із Президентом, і ми порозуміємося», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент відправив до парламенту на повторний розгляд Закон «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями. Зокрема, В.ЮЩЕНКО пропонує збільшити прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Також у своїх пропозиціях до Закону про держбюджет-2007 Президент пропонував Верховній Раді ліквідувати диспропорцію грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.