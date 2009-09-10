Засідання Ради сьогодні знову не буде
11:05, 10 вересня 2009Політика
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О 12.00 щось скаже Литвин
Сьогодні засідання парламенту не буде - Шаров
Київ. 10 вересня. УНІАН. Сьогодні засідання Верховної Ради України не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.
Він зазначив, що завтра о 9.30 знову відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
Сьогодні о 12.00 відбудеться підхід голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА до представників ЗМІ.
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