Про що говорили за сніданком Президенти України і Естонії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та міністр закордонних справ Естонії Урмас ПАЕТ обговорили питання українсько-естонського співробітництва.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО провів робочий сніданок з У.ПАЕТОМ у рамках офіційного візиту до Естонської Республіки.

Під час сніданку сторони обговорили питання двосторонніх відносин, співробітництво у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Крім того, йшлося про багатосторонню регіональну співпрацю, в тому числі щодо врегулювання «заморожених» конфліктів.