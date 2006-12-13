Про що говорили за сніданком Президенти України і Естонії
11:03, 13 грудня 2006Політика
658
Триває офіційний візит
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та міністр закордонних справ Естонії Урмас ПАЕТ обговорили питання українсько-естонського співробітництва.
Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО провів робочий сніданок з У.ПАЕТОМ у рамках офіційного візиту до Естонської Республіки.
Під час сніданку сторони обговорили питання двосторонніх відносин, співробітництво у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
Крім того, йшлося про багатосторонню регіональну співпрацю, в тому числі щодо врегулювання «заморожених» конфліктів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter