Тарасюк на засідання Кабміну не прийшов

Міністерство закордонних справ на сьогоднішньому засіданні уряду України представляє перший заступник міністра Володимир ОГРИЗКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на столі перед В.ОГРИЗКОМ стоїть табличка «МЗС», тоді як напроти інших учасників засідання Кабінету Міністрів – табличка із зазначенням прізвища та посади міністра.

Передбачається, що В.ОГРИЗКО сьогодні на засіданні уряду виступить доповідачем із питання про проведення Року Республіки Казахстан в Україні.

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