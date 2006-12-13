Наша Україна: Шуфрич і є надзвичайна ситуація

11:34, 13 грудня 2006
Політика
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Заява прес-служби НСНУ

Призначенням Нестора ШУФРИЧА на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій антикризова коаліція лише послаблює свої позиції у суспільстві, нівелює професійний рівень уряду і демонструє зневагу до громадської думки, заявляє “Наша Україна”.

Як ідеться у заяві прес-служби партії “Народний Союз Наша Україна”, переданій агентству УНІАН, “міністром із надзвичайних ситуацій став одіозний Н.ШУФРИЧ, виплеканий об’єднаними соціал-демократами, які з тріском програли останні вибори в парламент. Це вже друга фігура від СДПУ(о), яка органічно влилася в антикризову урядову коаліцію (член СДПУ(о) Михайло ПАПІЄВ є міністром праці та соціальної політики – УНІАН). Таким чином, правляча партія, яка заявляє про свою здатність навести лад, бере в союзники і виконавці явного політичного аутсайдера”.

“Наша Україна” називає очевидним “симбіоз двох кланових груп під політичним прикриттям. Це демонстративне призначення переконливо свідчить про наступ реваншу. Відроджено олігархічний союз між Партією регіонів і СДПУ(о), однак тепер вчорашні керманичі – Віктор МЕДВЕДЧУК і компанія - грають роль підспівувачів у нинішніх “господарів ситуації”.

Н.”Шуфрич “у своїй недовгій політичній кар’єрі неодноразово сам був надзвичайною ситуацією і в парламенті, і поза ним. Відомий своєю конфліктністю, новий урядовець цілком вписується в нинішню логіку діяльності уряду. Водночас саме через це він цілком здатний розхитати удавану монолітність Кабміну, який проголосив досягнення стабільності чільною метою своєї діяльності”, заявляє “Наша Україна”.

 

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