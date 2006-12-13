Гриценко хоче здати всю Новобогданівку Шуфричу

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що всі функції щодо ліквідації наслідків вибухів боєприпасів у Новобогданівці Запорізької області мають бути перекладені на Міністерство з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на українській базі в Косово.

«Я бачу один шлях вирішення - на базі Новобогданівки має бути один відповідальний, один хазяїн, тому що те, що робилося з 2004 року, коли фактично роботи на технічній території виконували фахівці МНС, а зовнішню охорону забезпечували то внутрішні війська, то Міноборони, - це подвійна підпорядкованість, абсолютно не працює на користь», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Логічно, що це буде МНС. Це Міністерство, яке розробило програму локалізації цих наслідків, яке адмініструє цю програму, отримує кошти, фахівці якого і мають право проводити всі роботи з гуманітарного розмінування. Відповідно, до них слід замкнути і питання охорони», - додав міністр.

В той же час він підкреслив, що Міноборони готове надати всю необхідну допомогу при ліквідації наслідків вибухів. Крім того, А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що як член уряду не знімає з себе відповідальності за будь-яку проблему, яка виникає в країні.

«Я думаю, що ми з паном ШУФРИЧЕМ вирішимо ці питання без конфлікту», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр також відзначив, що вчора після призначення Нестора ШУФРИЧА главою МНС мав з ним коротку телефонну розмову, на якій обговорювались пріоритетні питання щодо того, де мають бути залучені спільно два міністерства.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що через деякий час питання співпраці будуть детально розглянуті після того, як Н.ШУФРИЧ розбереться із загальними питаннями міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня ц. р. прес-служба МНС заявляла, що майновий комплекс 275-ї артилерійської бази ракет і боєприпасів у селі Новобогданівка все ще перебуває у власності Міністерства оборони, а також під його охороною.

За цих обставин працівники МНС жодним чином не мають змоги контролювати доступ особового складу військової частини МО на територію цих складів у період після завершення робочого дня і до початку наступного, а також у вихідні та святкові дні. Крім того, зазначає прес-служба, у цей час спеціалісти МНС не мають інформації і про те, що робиться на технічній території бази.

Довідка УНІАН. 19 серпня на складах боєприпасів неподалік села Новобогданівка вибухнули боєприпаси, після чого почалася пожежа. З території військової частини евакуйовано всіх працівників і жителів навколишніх сіл.

Нинішня надзвичайна подія на військових складах під Новобогданівкою стала третьою подібною подією за останні 2,5 роки.