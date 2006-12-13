Уряд виступив з офіційною заявою

Кабінет Міністрів України оцінює повернення закону про державний бюджет на 2007 рік у парламент як дії, “спрямовані на політичну дестабілізацію в державі та спровоковані ілюзією можливого розпуску Верховної Ради України і призначення дострокових парламентських виборів”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, у заяві Кабміну зазначається, що визначальним стрижнем бюджету-2007 стали “подальші кроки до посилення соціального захисту населення, стимулювання інноваційного розвитку економіки, поглиблення структурних реформ і на їх основі збільшення вітчизняних та іноземних інвестицій, зменшення фіскального навантаження на економіку.

Народ України отримав можливість витратити на суспільні потреби додатково 32 мільярди гривень проти бюджету 2006 року”.

Натомість, заявляє уряд, “сподівання на введення в дію необхідного для забезпечення життєдіяльності країни Закону „Про Державний бюджет України на 2007 рік” не справдилися. Вперше в новітній історії України 12 грудня 2006 р. Президент України, без проведення консультацій з парламентом та урядом, підбурюваний політичними силами, які мають на меті будь-якими засобами дестабілізувати економічну і, як наслідок, політичну ситуацію в державі, спровокувати соціальний конфлікт, повернув Закон „Про Державний бюджет України на 2007 рік” до Верховної Ради України”.

Як заявляє Кабмін, “пропозиції Президента України до Закону „Про Державного бюджету України на 2007 рік” не грунтуються на реальних економічних розрахунках і порушують вимоги статті 95 Конституції України щодо його збалансованості. Ціна цих популістських пропозицій – понад 10 мільярдів гривень, не забезпечених доходами бюджетних асигнувань.

Уряд, сформований парламентською коаліцією, констатує, що така безвідповідальна політика збільшення видатків без визначення відновних джерел фінансування вже проводилися у 2005 році та призвела до зростання інфляційних процесів і, як наслідок, до суттєвого уповільнення економічного розвитку України. Таким чином руйнується інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки, спланована в бюджеті, та стимулюється система споживацької ідеології”.

Кабінет Міністрів заявляє, що докладе усіх можливих зусиль у межах Конституції та законів України задля забезпечення сталого розвитку Української держави та захисту інтересів українського народу.