Шуфрич збирається сидіти на двох стільцях

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ має намір суміщати свою роботу керівника МНС і депутата Веховної Ради Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні на своєму першому брифінгу для журналістів як міністр з надзвичайних ситуацій.

«Мандат депутата ВР Криму відрізняється від мандата депутата ВР України і не вимагає складення повноважень у зв`язку з призначенням на посаду міністра», - пояснив Н.ШУФРИЧ.

Він розраховує, що його колеги по кримському парламенту з розумінням поставляться до такого сумісництва. «Я б не хотів, щоб жителі півострова відчули, що я склав свої депутатські повноваження. Я складно обирався», - додав Н.ШУФРИЧ.

Він також сказав, що докладе максимальних зусиль, щоб його робота на посаді міністра з надзвичайних ситуацій не позначилася на роботі у ВР Криму.