Українські політики прибрали НАТО на другий план

Питання про вступ України до НАТО не домінує в нинішній виборчій кампанії із виборів Президента України. (Офіційно кампанія ще не починалася. - Ред.)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО заявив в ефірі російського телеканалу «Вести».

За словами К.ГРИЩЕНКА, питання про НАТО поки не сильно використовується в Україні в ході президентської виборчої кампанії. На його думку, головний акцент робиться на внутрішніх питаннях, а на другому місці - забезпечення зовнішніх умов для економічного розвитку країни.

При цьому посол заявив, що кожна країна повинна поважати право інших шукати вирішення своїх проблем безпеки. К.ГРИЩЕНКО визнав, що питання вступу України до НАТО є предметом суперечки всередині самої держави.

«Це питання вирішуватиме український народ через вибори, через референдум, який став сьогодні консенсусним рішенням усіх еліт України. Це буде рішення, що враховуватиме, зокрема, й зовнішню думку. Але зовнішня думка не стане визначальною в рішенні українських виборців і української влади», - впевнений К.ГРИЩЕНКО.