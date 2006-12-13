Тимошенко хоче зірвати концерт Карпачової

Фракція Блоку Юлії Тимошенко має намір вносити свою кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи має наміри її політична сила вносити кандидатуру на посаду омбудсмана.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася назвати конкретне прізвище, пояснюючи це тим, що остаточне рішення буде прийняте на засіданні фракції БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що згідно із законопроектом про парламентську опозицію кандидатуру на цю посаду мають вносити саме представники опозиційних сил. «Коли Уповноважений з прав людини грає одну музику з владою, то з цього Уповноваженого мало толку буде», - сказала вона.

Коментуючи заяву голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, що він також має намір скористатися своїм правом і внести на цю посаду кандидатуру Ніни КАРПАЧОВОЇ, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що така позиція є цілком логічною.

«На посаді Уповноваженого краще мати кишенькового політика від антикризової коаліції», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада парламент припинив повноваження Н.КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у зв’язку з її обранням народним депутатом. Згідно з чинним законодавством, кандидатури на цю посаду мають бути подані у 20-денний термін.