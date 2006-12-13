Тимошенко здається, що бракує тільки Кучми

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розцінює останні кадрові призначення у Кабінеті міністрів як реванш команди колишнього Президента Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.

«Усі нові призначення є свідченням того, що іде повний реванш команди колишнього Президента КУЧМИ», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в уряді з’являються обличчя, які «уособлюють той, колишній режим». «Я думаю, що після останніх кадрових призначень залишилося лише повернути самого КУЧМУ до влади, і тоді вже буде підведена логічна риска», - сказала лідер БЮТ.

За її словами, сьогоднішньому Кабінету міністрів та антикризовій коаліції важко без керівництва Л.КУЧМИ, оскільки вони нічого не можуть поділити через постійні конфлікти. «Колись був батько і він ділив: тобі цей шматок, а тобі - цей», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що для недопущення погіршення ситуації необхідно зробити все для скасування конституційної реформи і проведення дострокових виборів до Верховної Ради.