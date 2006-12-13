Янукович у Казахстані зустрінеться з Ахметовим

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з дводенним (13-14 грудня) робочим візитом до Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході візиту 14 грудня прем`єр-міністр України планує зустрітися з прем`єр-міністром Республіки Казахстан Даніалом АХМЕТОВИМ.

Під час зустрічі очікується підписання спільної заяви прем`єр-міністрів України і Казахстану.

Після цього запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Також український прем`єр відвідає селище Промишлєноє (місто Астана), де візьме участь в урочистій церемонії закладання першого каменя в будівництво українського національного культурного центру «Оберіг». Під час церемонії прем`єр поспілкується з представниками української діаспори.

Очікується, що В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва у четвер, 14 грудня, в другій половині дня.

У поїздці прем`єр-міністра супроводжують міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, радник прем`єр-міністра України Костянтин ГРИЩЕНКО та інші офіційні особи.