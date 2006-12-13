Папієв натякає, що Ющенко зробить гірше лише пенсіонерам

У разі невчасного ухвалення державного бюджету на 2007 рік фінансування соціальних виплат (пенсій, субсидій і пільг) після 1 січня здійснюватиметься в обсязі 1/12 частини від рівня аналогічних витрат у 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр праці та соціальної політики Михайло ПАПІЄВ сьогодні на брифінгу для журналістів.

«Бюджетний кодекс України передбачає, що в разі неприйняття бюджету наступного року фінансування здійснюється за тимчасовим розписом в обсязі 1/12 частини від витрат бюджету попереднього року», – сказав М.ПАПІЄВ.

Міністр уточнив, що ця законодавча норма стосується також і фінансування пенсій, субсидій та пільг. «Це означає, що з 1 січня на фінансування цих виплат буде виділено 1/12 частину з розрахунку 3,4 млрд. грн., передбачених на ці цілі в бюджеті 2006 року. А ми в бюджеті наступного року запропонували збільшити ці витрати до 8,9 млрд. грн.», - пояснив він.