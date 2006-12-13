Піскун: I`ll be back

Народний депутат від Партії регіонів Святослав ПІСКУН у разі позитивного рішення Верховного суду має намір повернутися на посаду генерального прокурора у 2010 році.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українській правді”.

"Якщо буде позитивне рішення Верховного суду, у той же день я напишу заяву про звільнення з посади генпрокурора у зв’язку з обранням народним депутатом, - сказав С. ПІСКУН. - Однак позитивне рішення Верховного суду мені потрібно, щоб стати генпрокурором у 2010 році".

За його словами, у разі такого рішення Верховного суду "за законом про статус народного депутата я маю право на першочергове повернення на посаду генпрокурора як на попереднє місце роботи".

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2005 року Президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, а 3 листопада за згодою Верховної Ради призначив на цю посаду Олександра МЕДВЕДЬКА.

18 листопада того ж року Шевченківський райсуд Києва визнав незаконним звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора і виніс постанову про поновлення його на посаді.

6 грудня Апеляційний суд Києва зупинив виконання постанови Шевченківського суду до розгляду справи в суді апеляційної інстанції.

23 лютого 2006 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу Міністерства юстиції і Секретаріату Президента на постанову Шевченківського райсуду та скасував рішення Шевченківського райсуду і направив справу на повторний розгляд до цього суду.

4 липня Вищий адміністративний cуд відмовив С.ПІСКУНУ у поновленні на посаді генерального прокурора України.

1 листопада Верховний суд прийняв до розгляду касаційну скаргу С.ПІСКУНА на його звільнення з посади генпрокурора.

Останнім часом у самій Генпрокуратурі поширюються чутки про повернення С.ПІСКУНА на цю посаду.