У кабінеті депутата від Партії регіонів стріляли

Член фракції Партії регіонів Юлія КОВАЛЬОВА звернулась до Печерського районного відділу міліції столиці з проханням розслідувати справу щодо стрілянини у її робочому кабінеті, який розташовано у будівлі Бюджетного комітету парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам.

За словами Ю.КОВАЛЬОВОЇ, сьогодні зранку у її робочому кабінеті за адресою: вул. Банкова 6-8 перебувала лише її помічниця. Ю.КОВАЛЬОВА зазначила, що близько 9.15 помічниця пішла з кабінету і повернулась туди о 10.00. За словами депутата, помічниця виявила у віконному склі кабінету кульовий отвір. При цьому отвір проходив через подвійне віконне скло, а також кульовий отвір був у кріслі. Ю.КОВАЛЬОВА повідомила, що її робочий кабінет знаходиться на шостому поверсі, а поруч знаходиться робочий кабінет лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

При цьому депутат не назвала причини, з якими може бути пов’язаний даний інцидент. Вона також розповіла, що за даним інцидентом вже була у слідчого, який повідомив, що у її кабінеті правоохоронці знайшли дві гільзи від куль.