Чи вдарить Янукович кулаком по столу?

В Україні вже виділилися чотири групи кандидатів на пост Президента України. Про це заявив директор Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції в ІА «Новий міст » (м. Дніпропетровськ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, експерт охарактеризував основних претендентів на пост Президента України на найближчих виборах.

За словами К.БОНДАРЕНКА, нинішня політична ситуація в країні характеризується кількома моментами, зокрема тим, що вже практично виділилися чотири групи кандидатів у Президенти. Перша група – це основні конкуренти – Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ. Основна боротьба розгортатиметься саме між ними, при цьому сьогодні їхні шанси на перемогу рівні, зазначив експерт. За його словами, В.ЯНУКОВИЧ за рахунок опозиційності утримує незначну перевагу над Ю.ТИМОШЕНКО, але прем`єр демонструє кращу технологічну готовність і схильність до нарощування електоральної підтримки.

Друга група, яку виділив політолог, – це політики, які використовують президентську кампанію для більш приземлених цілей, розраховують на отримання тих або інших постів у виконавчій системі влади або в місцевому самоврядуванні. Це - Арсеній ЯЦЕНЮК, Сергій ТІГІПКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА і т.д. Третя група – технічні кандидати, які відтягують голоси у основних кандидатів. Четверта група, яку виділив К.БОНДАРЕНКО, – «це люди з хворобливими політичними амбіціями і з не зовсім адекватним сприйняттям дійсності. Щоправда, грані між другою, третьою і четвертою групами – досить умовні й розмиті».

Характеризуючи основних претендентів на пост глави держави, К.БОНДАРЕНКО зазначив, що «В.ЯНУКОВИЧ дуже статичний. Він перетворився на символ політичного Сходу України і користується своєю монополією в політичному середовищі, будучи основним репрезентантом політичної концепції Східної України. Але він поступово відірвався від східного коріння. Його помилка в тому, що він робить ставку на партійні структури і на керівників партійних організацій, не розуміючи, що внутрішня криза в Партії регіонів загрожує йому електоральними неприємностями».

За словами експерта, «вихід для В.ЯНУКОВИЧА – в активізації чинника Опозиційного уряду на противагу чиннику Партійного проекту. Якщо завтра В.ЯНУКОВИЧ увійде до сесійного залу, вдарить кулаком по столу і скаже: «Досить блокувати! Всім працювати!», - це викличе незадоволення в партійних лавах, але водночас підвищить рейтинг В.ЯНУКОВИЧА як кандидата в Президенти. Але його біда в тому, що він навряд чи зможе піти на такий крок. Він дуже цінує своє дітище – Партію регіонів, щоб пожертвувати нею навіть ради підвищення рейтингу».

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО нагадує К.БОНДАРЕНКУ «політика типу Сальвадору Альєнде». «Свого часу народний уряд Альєнде в Чилі зіткнувся з тим, що проамериканські налаштовані чилійські олігархи почали фактичну акцію саботажу – гру на курсі валют, спекуляції у сфері цінової політики, провокування «бунту порожніх каструль» тощо. Як результат – виник переворот генерала Піночета (колись соратника Альєнде). «Чилійське диво», приписуване Піночету, стало наслідком того, що ті самі проамериканські налаштовані олігархи просто припинили акції саботажів і повернули «кризову» економіку до нормального життя. ТИМОШЕНКО сьогодні готує такий же сценарій», - сказав К.БОНДАРЕНКО.