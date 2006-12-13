Ющенко звільнив Лубківського
15:12, 13 грудня 2006Політика
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО з посади радника Президента України – керівника Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента України.
Текст відповідного указу глави держави від 13 грудня розміщено на офіційному сайті Президента.
Як йдеться в указі, М.ЛУБКІВСЬКОГО звільнено у зв`язку з ліквідацією посади.
Довідка УНІАН. М.ЛУБКІВСЬКИЙ обіймав цю посаду з 20 грудня 2005 року.
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