Ющенко звільнив Лубківського

Указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО з посади радника Президента України – керівника Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента України. Текст відповідного указу глави держави від 13 грудня розміщено на офіційному сайті Президента. Як йдеться в указі, М.ЛУБКІВСЬКОГО звільнено у зв`язку з ліквідацією посади. Довідка УНІАН. М.ЛУБКІВСЬКИЙ обіймав цю посаду з 20 грудня 2005 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter