Ющенко звільнив Лубківського

15:12, 13 грудня 2006
Політика
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Указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО з посади радника Президента України – керівника Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента України.

Текст відповідного указу глави держави від 13 грудня розміщено на офіційному сайті Президента.

Як йдеться в указі, М.ЛУБКІВСЬКОГО звільнено у зв`язку з ліквідацією посади.

Довідка УНІАН. М.ЛУБКІВСЬКИЙ обіймав цю посаду з 20 грудня 2005 року.

 

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