Донецький губернатор розуміє Ющенка

Державний бюджет 2007 року “не влаштовує" голову Донецької обласної державної адміністрації Володимира ЛОГВІНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Одночасно В.ЛОГВІНЕНКО підкреслив, що бюджет-2007 все ж таки "кращий за 2006 рік".

"Нас цей бюджет не влаштовує, але він кращий за 2006 рік", - сказав В.ЛОГВІНЕНКО, зазначивши при цьому, що це не тільки його особиста позиція, але й думка багатьох фахівців.

Коментуючи бюджет-2007, губернатор зазначив, що важко знайти людину, "яка скаже, що їй достатньо грошей", і акцентував, що в новому держбюджеті має бути більше відведено коштів на охорону здоров`я, освіту, фінансування соціальних програм тощо.

В.ЛОГВІНЕНКО також вважає, що якщо до 1 січня 2007 року держбюджет не буде прийнятий, в цьому "немає трагедії".

"Є версія, що бюджет не буде прийнятий в остаточному вигляді до 1 числа. Так, це погано, але немає трагедії", - зазначив голова області. При цьому він нагадав, що "Верховна Рада в цьому випадку ухвалює рішення, що наступні три місяці наступного року працювати буде за показниками 2006 року".