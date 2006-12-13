Ющенко радить коаліції відкласти емоції

15:35, 13 грудня 2006
Політика
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Президент коментує настрої у парламенті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Верховна Рада не зможе подолати вето, застосоване ним до закону про державний бюджет на 2007 рік.

Про це Президент сказав журналістам у Талліні, передає “Українська правда”.

"Я переконаний, що у парламенту не знайдеться 300 голосів, щоб взяти відповідальність по таким соціальним речам, які закладені у цьому бюджеті", - сказав він.

Президент зазначив, що не збирається переглядати свої позиції з цього питання. "Я не збираюся шукати по низці принципових позицій іншої реакції, ніж їх врахування в бюджеті", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент закликав всі сторони, які працювали над бюджетом, "не розкидатися емоціями і не демонструвати свою обізнаність" у цьому питанні.

"Я б радив всім відкласти емоції, "лихорадочні" оцінки теж залишити у себе вдома і знаходити компроміси по врегулюванню цього питання у найближчі дні", - додав він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що його вето стосувалося принципових питань – розміру мінімальних пенсій та зарплат. "Такого у нашому бюджетному процесі ще не було", - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент відправив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

 

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