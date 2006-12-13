Ющенко радить коаліції відкласти емоції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Верховна Рада не зможе подолати вето, застосоване ним до закону про державний бюджет на 2007 рік.

Про це Президент сказав журналістам у Талліні, передає “Українська правда”.

"Я переконаний, що у парламенту не знайдеться 300 голосів, щоб взяти відповідальність по таким соціальним речам, які закладені у цьому бюджеті", - сказав він.

Президент зазначив, що не збирається переглядати свої позиції з цього питання. "Я не збираюся шукати по низці принципових позицій іншої реакції, ніж їх врахування в бюджеті", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент закликав всі сторони, які працювали над бюджетом, "не розкидатися емоціями і не демонструвати свою обізнаність" у цьому питанні.

"Я б радив всім відкласти емоції, "лихорадочні" оцінки теж залишити у себе вдома і знаходити компроміси по врегулюванню цього питання у найближчі дні", - додав він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що його вето стосувалося принципових питань – розміру мінімальних пенсій та зарплат. "Такого у нашому бюджетному процесі ще не було", - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент відправив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.