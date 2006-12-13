Що думає Жванецький про Ющенка і Путіна

Михайло Жванецкий під час свого останнього перебування в українській столиці зустрівся із студентами Київського національного інституту культури. Сатирика розпитували багато про що, і зокрема про політику. " З дитинства вихований так, що насилу переношу брехню, а політика, на жаль, не може існувати без брехні", - відреагував Жванецький. - " Поки найчистішою фігурою для мене залишається Президент України Віктор Ющенко. Я якось вірю, коли він говорить. А Путін настільки володіє словом, що йому не те, щоб віриш, але відчуваєш, як тебе примушують вірити. У Ющенка - щирість, а у Путіна - висока кваліфікація, але вони обидва поза межею брехні. Але я завжди був упевнений, що президентом в Росії повинна бути жінка".

Газета "Сегодня"