Черновецький чекатиме, поки Тимошенко покається

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ згоден вступити в переговори з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО лише після того, як вона «покається».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він «не може» вступати в переговори з лідером БЮТ. «Я суджу про людей, виходячи з минулого досвіду спілкування з ними», - пояснив мер. Він сказав, що «нова ера» спілкування з Ю.ТИМОШЕНКО може настати лише після її «покаяння».

«Я дивлюся на неї і згадую, як вона нещадно грабувала людей. І якщо вона почне розмову (зі мною) з того, що вона розкаюється в цьому, то далі ми можемо продовжити діалог», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Покаятися Ю.ТИМОШЕНКО повинна, за його словами, у тому, що разом з екс-прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ «відмивала гроші по тарифах».

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також сказав, що вчора вів з нею переговори у зв`язку з м`якістю свого характеру». «Я змушений інколи розмовляти з такими людьми для того, аби бодай з кон`юнктурних міркувань вони протягнули мені руку, зокрема, і для проведення багатьох процедур із землею, з майном тощо. Я в цьому кровно зацікавлений і вчора їй про це конкретно говорив», - сказав мер.

Він також додав, що вважає, що не «можна приходити і влаштовувати революцію без попередніх переговорів». «А взагалі потрібно було бодай оголосити війну», - сказав він.